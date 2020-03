Corona: Update am Morgen

In der Corona-Krise behelfen sich viele Menschen einfach selbst. Schutzmasken sind knapp, also haben viele einfach selbst angefangen, welche zu nähen. Der Freistaat Bayern beliefert die Landkreise und Städte jetzt sogar mit Vliesstoff, damit die Nähereien loslegen können. Unterdessen steigt die Zahl der bestätigten Corona-Fälle weiter an.

Die meisten Infizierten gibt es im Landkreis Tirschenreuth mit 259. Ein vierter Mensch ist mittlerweile gestorben. In Tirschenreuth ist außerdem eine weitere Teststelle an den Start gegangen. Die in der Hofer Freiheitshalle sorgt mittlerweile für Erfolge. Oberfrankenweit steigen die Zahlen im Hofer Land am wenigsten. 94 Menschen gelten momentan als infiziert. Der Landkreis Wunsiedel meldet mittlerweile 115 und der Vogtlandkreis 62 Fälle. Im Saale-Orla-Kreis sind es im Moment zwölf Fälle. Mit Spannung warten die Behörden allerdings noch auf die Testergebnisse aus einem Seniorenheim in Triptis. Hier hatten sich drei Mitarbeiter mit dem Corona-Virus angesteckt.