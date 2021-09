Corona-Update am Morgen: 3G-Regel gilt im Landkreis Wunsiedel

Ab heute müsst ihr im Landkreis Wunsiedel beim Friseur oder in eurem Lieblingscafé wieder an einen negativen Corona-Test denken, wenn ihr noch nicht vollständig geimpft oder genesen seid. Die 3G-Regelung greift ab heute (MI) nämlich wieder. Der Landkreis hat den Schwellenwert von 35 an drei aufeinanderfolgenden Tagen überschritten. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt heute bei 52,8. Auch in Stadt und Landkreis Hof ist die 3G-Regel weiterhin in Kraft. Die Inzidenzen liegen hier bei je 73,1 und 42,3 – beide Werte sind gestiegen. Der Landkreis Tirschenreuth verzeichnet mit einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz von 16,7 die niedrigste Inzidenz in der Euroherz-Region. Im Vogtland steigt die Inzidenz auf 34,8 und im Saale-Orla-Kreis auf 40,2.