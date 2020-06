Corona Update am Morgen

Die Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus haben offenbar viele Todesfälle verhindert. Ein Forscherteam aus London sagt: Der großangelegte Lockdown samt Grenz- und Schulschließungen und Kontaktsperren konnte den Pandemie-Verlauf kontrollieren. Das zeigen auch die aktuellen Zahlen aus der Region.

Im Saale-Orla-Kreis hat in der Euroherz-Region alles begonnen. Jetzt meldet das Landratsamt eine Inzidenz von Null. Seit mehr als sieben Tagen hat es also keine neuen nachgewiesenen Infektionen mit dem Corona-Virus gegeben. Seit Beginn der Pandemie sind es dort 151 Fälle. Auch im Landkreis Tirschenreuth liegt der Wert seit Tagen bei Null. Insgesamt gibt es hier mit 1137 die meisten positiven Fälle, weil die Region vor allem am Anfang ein Hotspot war. In Stadt und Landkreis Hof sind es 568 und im Landkreis Wunsiedel 657 Fälle. Im Vogtland sind aktuell besonders viele Menschen positiv getestet. Insgesamt bleibt es bei 486 Fällen.