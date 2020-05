Corona: Update am Morgen

Eltern im Vogtland können zumindest ein bisschen aufatmen. Seit dieser Woche ist wieder eine Betreuung in der Kindertagespflege möglich. Auch die Notfallbetreuung gibt es weiterhin. Das bayerische Kabinett will am Mittag über weitere Corona-Lockerungen informieren.

Unterdessen sind die Zahlen in der Region weiter angestiegen, allerdings auch konstant langsam. Der Landkreis Wunsiedel meldet sogar gar keine Neuinfektionen und damit weiter 636 Fälle. Im Hofer Land liegt die Zahl der geheilten Patienten seit Mitte April über der der Neuinfektionen. 504 Menschen sind insgesamt positiv getestet. Im Vogtlandkreis ist die Zahl auf 361 gestiegen. Eine weitere Frau ist gestorben. Auch im Landkreis Tirschenreuth sind zwei weitere Menschen gestorben. Mit 1118 ist die Zahl der bestätigten Fälle weiter am höchsten. Im Saale-Orla-Kreis sind es 127 Fälle. Hier entwickelt sich die Situation so gut, dass die Teststelle in Pößneck ihren Betrieb wieder eingestellt hat.