Corona: Update am Morgen

Seit dieser Woche hat das Corona-Virus immer mehr Auswirkungen auf unser Leben. Heute sollen weitere wichtige Entscheidungen fallen. Die bayerische Staatsregierung will entscheiden, ob landesweit alle Schulen schließen. Der Bayerische Fußball-Verband will verkünden, ob die Spiele am Wochenende stattfinden können. Bereits abgesagt sind alle Spiele im Eishockey und Handball. Auch viele Veranstaltungen fallen aus. Hier kommt es darauf an, wie viele Menschen daran teilnehmen. In ganz Bayern und im Vogtland sind alle Veranstaltungen über 1000 Personen abgesagt, im Hofer Land alle ab 500 Teilnehmern. Der Saale-Orla-Kreis hat sogar alle Veranstaltungen mit mehr als 50 Personen gecancelt. Einen Überblick über alle gestrichenen Veranstaltungen gibt’s auf euroherz.de. Tschechien lässt außerdem ab morgen weitestgehend keine Deutschen mehr über die Grenze.