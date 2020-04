Corona: Update am Morgen

Weil morgen Feiertag ist, hat die Corona-Teststelle in der Hofer Freiheitshalle geschlossen. Deshalb ist bereits heute Abend der Online-Test wieder freigeschaltet, der Verdachtsfälle zum Testen schickt. In Stadt und Landkreis Hof ist die Zahl der Corona-Fälle in den vergangenen Tagen nicht mehr so schnell gestiegen. Momentan sind es 331. Eine weitere Frau ist gestorben. Der Landkreis Wunsiedel meldet fünf weitere Todesfälle. 475 Menschen gelten als infiziert. Zur Unterstützung ruft Landrat Karl Döhler ehemalige Pflegekräfte auf, in ihren Beruf zurückzukehren. Im Landkreis Tirschenreuth gibt es 895 Corona-Fälle, im Vogtlandkreis 187 und im Saale-Orla-Kreis 80.