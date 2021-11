Corona-Update am Abend: Lage im Saale-Orla-Kreis nicht mehr zu beherrschen

Die Corona-Lage ist ernst. Die Ministerpräsidenten wollen sich morgen mit Kanzlerin Angela Merkel zusammenschalten, um über das weitere Vorgehen zu sprechen. Die Konferenz war eigentlich für den 9. Dezember geplant.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hat schon am Abend zu einer Videokonferenz geladen. Das Thema: Wellenbrecher – Ein Zwischenstand. Medizinische Experten und Wissenschaftler beurteilen die aktuelle Corona-Politik in Sachsen. Der Freistaat weist aktuell eine Sieben-Tage-Inzidenz von fast 1.300 auf.

Das Landratsamt im Saale-Orla-Kreis meldet heute, dass die Corona-Lage nicht mehr beherrschbar sei. Mit einer Inzidenz von 1.451 ist der Landkreis erneut eines der am stärksten betroffenen Gebiete in Thüringen. Die Zahl der Infizierten habe die 10.000er Marke geknackt. Allein in den vergangenen zwei Wochen hätten sich 20 Prozent aller bislang bestätigten SARS-CoV-2-Infektionen ereignet. Besonders betroffen seien Schüler.