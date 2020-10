Corona Update: Allgemeinverfügung im Vogtland wird aufgehoben

Ein Wohnheim in Schleiz ist nach einer Corona-Infektion zu einem Hotspot geworden. Demnach haben sich 20 Menschen infiziert, nachdem vergangene Woche eine Mitarbeiterin positiv auf Corona getestet wurde. Im Landkreis Tirschenreuth kommen acht neue Fälle dazu. Weil auch ein Fall in einer Grundschulklasse in Krummennaab dazu gekommen ist, befinden sich die Mitschüler und Mitschülerinnen in Quarantäne. Im Vogtlandkreis liegt die Zahl der Corona Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen pro 100.000 Einwohner mittlerweile wieder unter 35. Wie der Vogtlandkreis mitteilt, wird daher die Allgemeinverfügung aufgehoben. Diese wurde am 22. September – wie berichtet – aufgrund des Infektionsgeschehens erlassen. Im Landkreis Wunsiedel sind aktuell 27 Personen erkrankt, im Hofer Land ist kein neuer Fall dazu gekommen.