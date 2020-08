Die Zahl der Corona-Infizierten in Stadt und Landkreis Hof ist nach dem Wochenende wieder einstellig. Weitere Personen haben die (…)

Corona: immer weniger Infizierte in der Region

Corona: Trotz neuem Fall rückläufige Zahlen

Die Zahl der Corona-Fälle steigt in Deutschland wieder rasant an. Zeitweise war das auch bei uns in der Region wieder der Trend, doch (…)