Corona Update: Alle Inzidenzwerte gesunken – außer in Hof

Die Inzidenzwerte in der Euroherz-Region sind auf heute allesamt gesunken. So liegt der Saale-Orla-Kreis jetzt wieder deutlich unter der 400er Marke, die Landkreise Hof und Wunsiedel bewegen sich im 200er Bereich und der Landkreis Tirschenreuth liegt darunter. Das Vogtland steht etwas über 400, aber auch da ist ein Rückgang zu beobachten.

Bis auf in der Stadt Hof. Die liegt mit 373 auf dem bundesweit siebten Platz im Ranking des Robert-Koch-Instituts – also ein Anstieg innerhalb eines Tages. Die Impfreihenfolge ist hier ja schon gelockert. Mit einer erweiterten Maskenpflicht will die Stadt dem Infektionsgeschehen nun entgegentreten: Und zwar gilt die jetzt nicht mehr nur in der Innenstadt, sondern auf Spielplätzen und am Nordufer des Untreusees. Erwachsene müssen hier eine FFP2- oder OP-Maske aufsetzen. Für Kinder reicht ein Mund-Nasen-Schutz. Der Ordnungsdienst soll das genau kontrollieren.