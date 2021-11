Corona-Update: Aktuelle Zahlen und Impfmöglichkeiten

Weil die Krankenhaus-Ampel mittlerweile rot leuchtet, gelten in Bayern ab heute strengere Corona-Maßnahmen. Hintergrund ist die starke Auslastung der Intensivbetten. Auch die Zahl der Neuinfektionen steigt weiter an. Der Landkreis Tirschenreuth hat bei der Inzidenz die 300er-Marke (302,7) geknackt, kurz davor stehen auch die Landkreis Hof (292) und Wunsiedel (283). Die Stadt Hof hat heute eine Inzidenz von 188.

Als wichtigstes Mittel im Kampf gegen die Pandemie gilt weiterhin die Impfung. Die Impfangebote in der Region:

Von 12 bis 15 Uhr könnt ihr euch heute auf dem Scherdel Parkplatz Leutendorf in Marktredwitz impfen lassen. In Naila findet heute eine Impfaktion in der Frankenhalle statt. Von 10:30 Uhr bis 17 Uhr könnt ihr euch mit dem Impfstoff von Biontech impfen lassen. Die Aktion zielt vor allem auf Schüler und deren Familien. Aber auch alle anderen können sich in der Frankenhalle in Naila impfen lassen. Anmelden müsst ihr euch dafür nicht.

Und im Vogtlandkreis impft ab Donnerstag ein mobiles Team wieder in Eich, wo vorher das Impfzentrum stand. Donnerstags und freitags ist das mobile Team von 10 bis 17 Uhr, samstags von 9-16 Uhr vor Ort. Das mobile Team in Auerbach gibt es dafür vorerst nicht mehr.