Corona-Update: Aktuelle Situation an den regionalen Kliniken

Die Infektionszahlen steigen weiter an. Grund ist die Omikron-Variante. Derweil sind die Patientenzahlen an den Kliniken in der Region in den letzten Woche eher konstant bis rückläufig. In der Helios Klinik in Plauen liegen Stand gestern elf Covid-Patienten auf der Normal- und sechs auf der Intensivstation. In den Kliniken Hochfranken Münchberg und Naila sind es insgesamt fünf Fälle auf der Normal und einer auf der Intensivstation.

Im Klinikum Fichtelgebirge liegen laut Tagesmeldung des Landkreises Wunsiedel sieben Coronapatienten auf der Normal- und einer auf der Intensivstation.

Planbare Operationen seien dort weiterhin ausgesetzt. Auf Anfrage teilt das Klinikum mit: Die Patientenzahlen waren in den vergangenen Wochen konstant, im Vergleich zu den letzten Monaten aber rückläufig. Das Klinikum erwarte durch Omikron aber einen vermehrten Patientenzulauf auf den Normalstationen. Solch eine Prognose will das Sana-Klinikum in Hof nicht abgeben. Doch auch hier seien die Patientenzahlen in den letzten Wochen stetig gesunken. Stand Donnerstag liegen dort 8 Covid-Patienten auf Normalstation, davon sind 5 Fälle bestätigt.