Corona Update: Abwärtstrend der Inzidenzwerte

Die Zahl der Corona Neuinfektionen in Deutschland sinkt. Dieser Trend zeigt sich auch bei uns in der Euroherz Region. Auch wenn der Saale Orla Kreis weiter an der Spitze der bundesweiten Inzidenzwerte liegt, so ist der Wert heute auf 384 gesunken. Auch in der Stadt Hof gibt es Grund zur Freude – seit langer Zeit liegt die 7-Tage-Inzidenz hier heute unter der 200er Marke. Im Landkreis Hof ist die Inzidenz ebenfalls weiter auf 126 gesunken. Im Vogtlandkreis bleibt die Inzidenz mit 137 stabil. Weiter unter 100: die Landkreise Wunsiedel (75) und Tirschenreuth (65).