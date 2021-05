Corona-Update: Ab morgen Lockerungen in der Stadt Hof

Monatelang mussten die Bürgerinnen und Bürger in der Stadt Hof mit strengen Kontaktbeschränkungen und einer nächtlichen Ausgangssperre leben. Ab morgen ist das erst einmal vorbei. Nachdem die 7-Tage-Inzidenz seit der vergangenen Woche stabil unter 100 liegt, wird ab morgen zum Beispiel die Ausgangssperre aufgehoben und es dürfen sich wieder zwei Haushalte bis zu maximal fünf Personen treffen. Kinder bis 14 Jahre, Genese und vollständig Geimpfte sind von der Regelung ausgenommen. Einkaufen geht wieder ohne negativen Corona-Test, aber immer noch mit Termin. Die Inzidenz in der Stadt Hof liegt heute bei rund 59, im Landkreis Hof bei 54. Der Landkreis Wunsiedel verzeichnet einen Inzidenzwert von 22, und der Landkreis Tirschenreuth sogar nur von 15. Dort wurde heute nur ein neuer Corona-Fall gemeldet. In Plauen dürfen Sportvereine ab sofort wieder in den städtischen Turnhallen trainieren. Möglich macht das die niedrige 7-Tage-Inzidenz von 30 im Vogtlandkreis.