Corona-Update: Ab heute neue Teststelle in Münchberg

Seit vergangener Woche könnt ihr euch in Hof ja im Rockwerk testen lassen.

Auch in Münchberg gibt es ab heute eine neue Teststelle. Die befindet sich in der TVM Halle in der Dr. Martin Luther Straße. Von Montag bis Sonntag sind dort Tests möglich, jeweils von 11 bis 14 und 15 bis 18 Uhr. Neben Schnelltests sind dort auch PCR-Tests möglich. Der Landkreis Hof bittet um eine vorherige Anmeldung. Bei PCR-Tests ist eine Registrierung vor jedem Test notwendig. An Weihnachten und über die Feiertage sind die Testzeiten angepasst.