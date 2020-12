Corona Update: 68 Neuinfektionen im Hofer Land

Schulen und Kitas dicht, Alkoholverbot in der Öffentlichkeit: In ganz Deutschland wird der harte Lockdown immer wahrscheinlicher. Auch hier in der Region gibts schon strengere Regeln: Das Hofer Land schließt ab kommenden Montag alle Schulen – in der Stadt Hof machen zusätzlich die Kitas zu. Geschäfte bleiben erstmal offen. Einen Überblick über alle Maßnahmen bekommt ihr auf unserer Website. Unterdessen kommen im Hofer Land insgesamt 68 Neuinfektionen dazu. Einen weiteren Todesfall verzeichnet das Hofer Land außerdem. Sachsen will ab Montag in einen Lockdown gehen. Das soll laut Ministerpräsident Kretschmer das Kabinett heute beschließen. Das Theater Plauen-Zwickau stellt unterdessen seinen Betrieb bis vorläufig Ende März ein. Das Vogtland vermeldet heute 55 Neuinfektionen, der Landkreis Tirschenreuth hingegen 34. Im Landkreis Wunsiedel kommen 17 weitere Fälle dazu.