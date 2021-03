Corona Update: 66 Neuinfektionen in Stadt und Landkreis Hof

In Regionen, in denen die Inzidenz unter 100 liegt, folgen bald weitere Lockerungen. Das hat die Bund-Länder-Konferenz gestern ergeben. Der Lockdown bleibt unterdessen bis 28. März bestehen. Für unsere Region hier schaut es sowieso Inzidenz-mäßig eher schlecht für Lockerungen aus: Alle Landkreise liegen weit über 100 – die Regeln bleiben also. Stadt und Landkreis Hof melden aktuell 66 Neuinfektionen. Die Stadt Hof rutscht dadurch an die 300er-Inzidenzmarke. Aktuell liegt die 7-Tage-Inzidenz dort bei rund 292.