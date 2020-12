Corona Update: 64 Neuinfektionen übers Wochenende im Landkreis Tirschenreuth

In Großbritannien ist eine Coronavirus-Variante aufgetaucht, die bis zu 70 Prozent ansteckender sein soll, als die bisherige. Der Berliner Virologe Drosten ist dabei jedoch unbesorgt. Im Hofer Land kommen unterdessen insgesamt 32 Neuinfektionen und ein weiterer Todesfall hinzu. Außerdem will die Stadt ihre Allgemeinverfügung auch über Weihnachten verlängern und ist derzeit in Gesprächen mit der Regierung von Oberfranken.

Am Montag kommen erfahrungsgemäß oftmals mehr Infektionen dazu, weil die Behörden die Zahlen vom gesamten Wochenende bekannt geben: Im Landkreis Tirschenreuth kommen dabei 64 neue Fälle über das Wochenende hinzu. Außerdem verzeichnet der Landkreis sechs weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus. Der Landkreis Wunsiedel meldet sechs weiter Fälle – zudem ist eine weitere Frau in Zusammenhang mit dem Virus verstorben. Der Vogtlandkreis vermeldet 41 Neuinfektionen.

Wegen der vielen Corona-Infektionen im Vogtlandkreis und der damit verbundenen Kontaktermittlung, arbeitet das Gesundheitsamt an den Feiertagen durch, schreibt die Behörde in einer aktuellen Mitteilung.

Fälle in Einrichtungen im Hofer Land (Quelle: Landratsamt Hof):