Corona-Update

Bund und Länder wollen in Zukunft zielgenauer auf lokale Ausbrüche der Corona-Pandemie reagieren. Demnach soll es Ein- und Ausreisesperren geben können, wenn die Zahl der Infektionen weiter steigt. Davon ist die Euroherz-Region weit entfernt. Die aktuellen Corona-Zahlen sind weiterhin einstellig.

Aber: es gibt im Landkreis Hof einen neuen Corona-Fall. Ein Familienvater aus dem Landkreis Hof ist positiv getestet worden. Die Familie wurde noch am Abend unter Quarantäne gestellt – die weiteren Familienmitglieder werden heute Vormittag getestet. Zwei Kinder gehen in die Gutenbergschule nach Rehau. Die Schulleitung wurde informiert und hat entschieden, die betreffenden Klassen aus Gründen der Fürsorge bis zum Vorliegen der Testergebnisse der Kinder zu Hause zu lassen. Unterdessen ist im Landkreis Wunsiedel ein 77jähriger Mann ohne bekannte Vorerkrankungen an Corona gestorben. Damit ist die Zahl der Corona-Toten dort auf 41 gestiegen.

Im Vogtland sind noch drei Menschen mit dem Virus erkrankt. Der Saale-Orla-Kreis ist bereits seit Anfang der Woche wieder corona-frei.