Corona – Update

In Bayern sind seit heute unter anderem Theater, Kino und Konzerte wieder erlaubt – zumindest in abgespeckter Version. Der vorsichtige Weg nach dem Corona-Lockdown geht also weiter. Auf die Corona-Zahlen in der Region hat das bislang keine negativen Auswirkungen. In Stadt und Landkreis Hof sind unverändert zwei corona-positive Personen gemeldet. Landrat Oliver Bär:



Im Landkreis Tirschenreuth sind es 13 und im Landkreis Wunsiedel 7 an Covid19 erkrankte Menschen – der Vogtlandkreis meldet 116 Personen, während der Saale-Orla-Kreis Corona-frei ist.