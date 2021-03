Corona-Update: 50.000 zusätzliche Impfdosen für Hotspots

Unter anderem damit hat Ministerpräsident Markus Söder in seiner Regierungserklärung die weiter strengen Corona-Regeln in Hotspots verteidigt. Um von den hohen Zahlen wieder runterzukommen, soll es in Sachen Impfen jetzt voran gehen. Bayern liefert nochmal 50 000 Impfdosen in die Grenzregionen. Schon bald sollen ja mehr Menschen ein Impfangebot bekommen. Dafür warten die Landesregierungen aber noch auf eine Änderung der Impfverordnung.

Dass die Lage in unserem Nachbarland weiterhin sehr kritisch ist, zeigt auch die Tatsache, dass Tschechien jetzt nach langem Zögern nun doch die Hilfsangebote aus Deutschland bei der Behandlung von Corona-Patienten annimmt.