Corona Update: 44 Personen im Vogtland nach Feier in Quarantäne

Im Zusammenhang mit einer Feier mussten im Vogtlandkreis mehrere Personen in Quarantäne. Laut Frankenpost sollen sich 16 Personen nach einer legalen Feier in Plauen mit dem Corona-Virus angesteckt haben. Jetzt befinden sich 44 Personen in Häuslicher Quarantäne, wie das Landratsamt des Vogtlandkreises gegenüber Radio Euroherz bestätigt. Außerdem wurden 47 Corona-Tests angeordnet. Im Vogtlandkreis gelten aktuell 54 Personen als Corona-positiv. Zum 1. Juli schließen die Corona-Ambulanzen in Plauen und Markneukirchen. Im Saale Orla-Kreis, sowie in Stadt und Landkreis Hof gibt es aktuell keine Corona-Infizierten. Im Landkreis Wunsiedel sind derzeit weiterhin sieben Personen erkrankt. Auch im Landkreis Tirschenreuth galten zuletzt nur noch wenige Personen als infiziert.