Corona Update: 4 Todesfälle im Landkreis Tirschenreuth

Vier weitere Menschen sind an oder mit dem Corona-Virus gestorben – das meldet der Landkreis Tirschenreuth. Die Personen waren alle über 60 Jahre alt und bereits vorerkrankt. Außerdem sind 17 Neuinfektionen hinzugekommen. Im Landkreis Wunsiedel gibt es heute 21 neue Fälle – die 7-Tages Inzidenz liegt bei 136,3. Der Landkreis Hof meldet 52 neue Fälle. In der Stadt Hof gibt es 27 neue Fälle – die Inzidenz ist weiterhin hoch, bei 375,3. Oberbürgermeisterin Eva Döhla hat deshalb die Allgemeinverfügungen aktualisiert – auf Straßen und Plätzen, an denen das Tragen einer Maske bereits Pflicht ist, wird Feuerwerk zu Silvester und Neujahr verboten. Auch die Ausgangsbeschränkungen werden konkreter – Geschwister und Verwandte in gerader Linie zu besuchen ist erlaubt. Auch das Theater Hof reagiert auf die hohen Zahlen – die Theaterkasse bleibt weiterhin geschlossen.