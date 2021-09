Corona Update: 3G Regel in der Stadt Hof ab Samstag

Für Veranstaltungen, Restaurantbesuche, Dienstleistungen und andere Aktivitäten in öffentlichen Innenräumen, gilt ab Samstag in der Stadt Hof wieder die 3G Regel. Das heißt, ihr müsst genesen, geimpft oder negativ getestet sein. Für die Tests gilt: Schnelltests dürfen nicht älter als 24 Stunden und PCR-Tests nicht älter als 48 Stunden alt sein. Schüler, die regelmäßig in der Schule getestet werden und Kinder bis zum sechsten Geburtstag sind davon ausgenommen. Die 3G Regel tritt in Kraft, weil die Inzidenz in der Stadt Hof bereits seit Dienstag über dem Schwellenwert von 35 liegt. Die neuen Regelungen bleiben bestehen, bis der Inzidenzwert wieder sinkt und die Stadt eine neue Bekanntmachung herausgibt. Im Landkreis Hof gilt die 3G Regelung bereits ab morgen.

(Symbolbild)