Corona Update: 3G Regel im Landkreis Wunsiedel entfällt ab Freitag

Für alle Ungeimpften, die zum Beispiel nach Kontakt mit einem Corona-Positiven oder einer Reise in Quarantäne müssen, soll es ab dem 1. November keine Lohnfortzahlungen mehr geben. Darauf haben sich die Gesundheitsminister von Bund und Ländern heute geeinigt. Ausgenommen davon sind Personen, die sich nicht impfen lassen können oder erkrankt sind. Für alle, die sich noch für eine Impfung entscheiden, gibt es in der Region noch freie Termine.

Der Blick auf die aktuellen Inzidenzwerte der Euroherz Region zeigt, dass der Landkreis Hof heute erstmals wieder über dem Schwellenwert von 35 liegt. Bleibt die Inzidenz auch in den kommenden beiden Tagen über 35, tritt die 3-G Regel ab Sonntag wieder in Kraft. Im Gegensatz dazu kann die 3G-Regel im Landkreis Wunsiedel ab Freitag wieder aufgehoben werden. Der Inzidenzwert liegt hier heute bei 30,6. In der Stadt Hof und dem Vogtlandkreis gilt die 3G-Regel auch weiterhin. Die Inzidenzwerte im Saale-Orla-Kreis und im Landkreis Tirschenreuth sind jeweils leicht gesunken. Einen genauen Überblick findet ihr auf euroherz.de

Die aktuellen Inzidenzwerte der Region im Überblick: