Corona Update: 3G Regel im Landkreis Wunsiedel aufgehoben

Pünktlich zum Wochenend-Beginn wird im Landkreis Wunsiedel die 3G-Regel wieder aufgehoben. Ab heute müsst ihr also zum Beispiel im Restaurant oder im Kino nicht mehr nachweisen, dass ihr genesen, geimpft oder negativ getestet seid. Wie lange der Landkreis von der 3G-Regel befreit bleibt ist jedoch abhängig von der Sieben-Tage-Inzidenz. Die ist heute schon wieder knapp unter dem Schwellenwert von 35. Damit die 3G-Regelung wieder in Kraft tritt, muss der Inzidenzwert dann wieder für drei Tage in Folge über 35 liegen. Aktuell gilt die 3G-Regelung auch noch in der Stadt Hof und dem Vogtlandkreis. Im Landkreis Hof tritt sie vermutlich ab Sonntag wieder in Kraft – die Inzidenz liegt hier heute den dritten Tag in Folge über 35. Die niedrigste Inzidenz in der Euroherz-Region und auch im ganzen Freistaat Bayern, meldet der Landkreis Tirschenreuth mit 8.