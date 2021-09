Corona Update: 3G-Regel im Landkreis Hof ab Freitag

Jetzt ist es offiziell: Ab Freitag müsst ihr im Landkreis Hof nachweisen können, dass ihr auf Corona getestet, geimpft oder genesen seid – wenn ihr zum Beispiel ins Fitnessstudio oder in eine Gaststätte wollt. Denn ab da gilt die sogenannte 3G-Regel. Das liegt daran, dass die 7-Tage-Inzidenz den dritten Tag infolge über dem Schwellenwert von 35 liegt. Genauer bei 44,4.

Die 3G-Regel droht auch wieder in der Stadt Hof, nämlich am Samstag, sollte die Inzidenz morgen auch wieder bei über 35 liegen. Das ist aber sehr wahrscheinlich, denn heute ist sie bei 50,9. Erst am Montag war die Regelung wieder aufgehoben worden.

