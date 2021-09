Corona-Update: 3G-Regel ab morgen im Vogtlandkreis

Weil der Landkreis Hof den Inzidenzwert von 35 drei Tage in Folge unterschritten hat, gilt die 3G-Regel ab morgen vorerst nicht mehr. Das heißt, ihr braucht keinen negativen Corona-Test mehr vorlegen, wenn ihr nicht geimpft oder genesen seid. Anders sieht es dann im Vogtlandkreis aus. Dort tritt die Regel nämlich am Donnerstag in Kraft. Ab morgen müsst ihr dort zum Beispiel im Restaurant, beim Friseur oder in der Disko nachweisen können, dass ihr geimpft, genesen oder negativ getestet seid.

Beschäftigte oder Selbstständige, die direkt mit Kunden arbeiten, müssen sich mindestens zwei Mal pro Woche testen lassen. Arbeitgeber müssen die Tests kostenfrei zur Verfügung stellen.