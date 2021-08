Corona-Update: 3G-Regel ab morgen im Landkreis Tirschenreuth

Anfang der Woche hat die bayerische Staatsregierung die 3G-Regel im Freistaat eingeführt. Jetzt kommt sie in der Euroherz-Region schon zur Anwendung. Die Stadt Hof und der Landkreis Tirschenreuth haben die Inzidenz 35 diese Woche gerissen. In Hof müssen Nicht-Geimpfte oder Menschen, die nicht von einer Infektion genesen sind, ab Montag einen negativen Corona-Test vorlegen. Im Landkreis Tirschenreuth schon ab morgen (SO). Das gilt zum Beispiel für den Besuch im Restaurant oder beim Friseur. Auch der Landkreis Wunsiedel hat mittlerweile die 35er-Marke geknackt. Sollte er drei Tage in Folge über den Wert liegen, dann gilt die 3G-Regel auch dort.

Am Wochenende gibt es in der Euroherz-Region auch wieder mehrere Sonderimpfaktionen. Heute (SA) könnt ihr euch im Drive-In am Festplatz in Kemnath im Landkreis Tirschenreuth impfen lassen (9.30 – 14 Uhr). Das Impfzentrum in Wunsiedel bietet morgen (SO) für alle ab 12 Jahren Impfen ohne Termin an. Ihr könnt zwischen den Impfstoffen von Biontech, Moderna oder Johnson&Johnson wählen.