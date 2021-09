Corona Update: 3G Regel ab morgen im Landkreis Hof

Im Landkreis Wunsiedel braucht ihr derzeit beim Besuch im Café, Restaurant, Kino oder anderen öffentlichen Innenräumen, keinen Nachweis mehr darüber, dass ihr genesen, geimpft oder getestet seid. Die 3G-Regel wurde aufgehoben, weil der Landkreis den Inzidenzwert von 35 mehr als drei Tage in Folge unterschritten hatte. Dafür greift im Landkreis Hof ab morgen wieder die 3G-Regelung. Der Wert liegt heute bei 42. In der Stadt Hof und dem Vogtlandkreis bleibt 3G ebenfalls weiter bestehen. Die geringste Inzidenz in der Euroherz-Region und im gesamten Freistaat Bayern, weist heute der Landkreis Tirschenreuth, mit einem Wert von 8,4 auf.