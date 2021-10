Corona-Update: 3G plus bald auch in Theatern

Während im Saale-Orla-Kreis die Corona-Inzidenz mit 114 so hoch ist, dass ab Montag dort strengere Regeln gelten, ist sie in anderen Teilen der Region zurückgegangen. In den Landkreisen Wunsiedel und Tirschenreuth liegt sie sogar wieder unter der Schwelle von 35. Bleibt es dabei, fällt ab kommender Woche dort die 3G-Regel wieder weg.

Unterdessen führen immer mehr Veranstalter die 3G-plus-Regel ein. Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss dabei einen negativen PCR-Test vorlegen. Dafür läuft dann in den Räumen alles wie vor der Pandemie ab. Während in vielen Sporthallen schon länger diese Regelung greift, ziehen jetzt auch die Theater in der Region nach. Am 15. Oktober startet das Rosenthal-Theater in Selb mit 3G plus, einen Tag später das Theater Hof.

Wer einen Test braucht, muss den dann selber zahlen. Für die meisten Menschen enden nämlich ab der kommenden Woche die kostenlosen Corona-Tests.