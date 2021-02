Corona Update: 39 Neuinfektionen im Hofer Land

Deutschlandweit steigen die Zahlen der Corona-Neuinfektionen weiter an – innerhalb eines Tages haben die Gesundheitsämter dem RKI rund 9800 Neuinfektionen gemeldet. Auch in unserer Region macht sich das bemerkbar. Die ersten drei Plätze im Ranking der Inzidenzwerte belegen der Landkreis Wunsiedel mit einem Wert von 300, der Landkreis Tirschenreuth mit 249 und der Vogtlandkreis mit 212. Im Hofer Land ist die 7 Tage Inzidenz sowohl in Stadt als auch im Landkreis etwas gesunken. 39 Neuinfektionen kommen hier hinzu. Außerdem ist 73-jähriger Mann an und eine 78 Frau mit dem Virus verstorben. Bürgerinnen und Bürger haben auch an diesem Wochenende die Möglichkeit sich kostenlos testen zu lassen. Das Testzentrum an der Hofer Freiheitshalle, sowie die Teststationen in Naila, Münchberg, Oberkotzau und Rehau sind geöffnet. Mehr Infos gibt’s hier:

Schnelltests sind hier möglich:

Naila: Ort: Frankenhalle (Finkenweg 13, 95119 Naila)

Münchberg: Ort: DLRG (Schützenstr. 26, 95213 Münchberg)

Oberkotzau: Ort: Saaletalhalle (Bürgerstraße, 95145 Oberkotzau

Rehau: Ort: Sportzentrum (Pilgramsreuther Str. 46, 95111 Rehau)

PCR Tests: