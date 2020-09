Corona-Update 29.09.2020

Am Nachmittag will Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten über den weiteren Corona-Fahrplan beraten. In der Diskussion steht unter anderem ein Warnsystem in Ampelform. Auch in der Euroherz-Region steigen die Infektionszahlen weiter an. Hotspot ist momentan ein Seniorenheim in Markneukirchen. Seit dem Wochenende haben sich weitere fünf Mitarbeiter und ein Bewohner angesteckt. Zwei Bewohner sind außerdem gestorben. Der Ausbruch hat im Vogtland die Zahl der Infizierten auf 110 steigen lassen.

Auch im Landkreis Wunsiedel ist ein 95 Jahre alter Mann mit Vorerkrankungen gestorben. Das Gebiet liegt nur knapp unter der Corona-Vorwarnstufe. Nicht mehr weit davon entfernt ist auch der Landkreis Tirschenreuth, nachdem es seit dem Wochenende acht neue Fälle gegeben hat. Landrat Roland Grillmeier appelliert nochmal, die Corona-Regeln einzuhalten.