Corona Update: 25 Neuinfektionen in Nailaer Gemeinschaftsunterkunft

Wer heute auf die Inzidenzwerte der Euroherz Region schaut wird feststellen, dass der Landkreis Hof wieder knapp über 50 (50,6) gerutscht ist. Der Grund: In einer Gemeinschaftsunterkunft in Naila ist am Dienstag ein positiver Fall aufgetreten. Daraufhin sind alle 63 Bewohner getestet worden. Das Ergebnis: Insgesamt 25 Bewohnerinnen und Bewohner haben sich infiziert. In der Stadt Hof ist der Inzidenzwert hingegen wieder leicht auf 32 und in Landkreis Wunsiedel auf 13 gesunken. Im Vergleich zum Vortag ist die 7 Tage Inzidenz im Saale Orla Kreis (78), im Vogtlandkreis (19) und auch im Landkreis Tirschenreuth (11) gleich geblieben.