Corona Update: 244 Neuinfektionen im Vogtlandkreis

Die meisten Corona Todesfälle in Deutschland in diesem Winter hat es im Landkreis Tirschenreuth gegeben. Das hat eine Umfrage der Bild-Zeitung ergeben. Die meisten Toten pro 100.000 Einwohner hat der Landkreis seit Beginn der Pandemie mit 252 Toten verzeichnet. Der Inzidenzwert im Landkreis Tirschenreuth liegt aktuell bei 229 – ein Todesfall ist hinzugekommen. Stadt und Landkreis Hof haben nun beide die Inzidenz von 200 überschritten. Deshalb gilt ab sofort nun auch im Landkreis der Bewegungsradius von 15 km. Zudem gibt der Landkreis bekannt, dass das Impfzentrum für alle über 80-jährigen am Dienstag öffnet. Weiterhin ohne Bewegungsbeschränkung bleibt der Saale Orla Kreis, trotz eines hohen Inzidenzwertes von 427. Im Landkreis Wunsiedel sind 42 Neuinfektionen hinzugekommen und drei Personen im Zusammenhang mit Corona gestorben. Der Vogtlandkreis meldet mit 224 eine erschreckend hohe Zahl an Neuinfizierten – außerdem sind zwanzig Personen verstorben.

Anmeldung Impfzentrum Hof:

Telefonisch unter 09281/57-777 (täglich von 8:00 bis 17:00 Uhr)

über www.impfung-hoferland.de/voranmeldung