Corona-Update 24.03.: Zweiter Todesfall im Landkreis Wunsiedel

Jetzt ist er auch offiziell bestätigt: Der zweite Todesfall im Landkreis Wunsiedel aufgrund des Corona-Virus. Das Robert-Koch-Institut hatte schon am Wochenende davon berichtet. Es handelt sich um einen 77-jährigen Mann mit Vorerkrankungen. Einen dritten Toten dementiert das Landratsamt aber entschieden. Derartige Informationen seien nur Gerüchte. Desweiteren gibt es aktuell 73 bestätigte Infektionsfälle im Landkreis Wunsiedel – 11 mehr als gestern. In Stadt und Landkreis Hof sind die Infektionen um 15 Fälle gestiegen, auf jetzt 77, Im Vogtlandkreis sind es 36 Infektionen. Der Landkreis Tirschenreuth hat mittlerweile die 200 überschritten – der Schwerpunkt liegt weiterhin in der Stadt Mitterteich. Der Landkreis hat alle Hilfsangbeote für Risikopatienten auf seiner Website gesammelt und eine zentrale Koordinierungsstelle eingerichtet.

Koordinierungsstelle für Corona Hilfsdienste- und Lebensmittelversorgung im Landkreis Tirschenreuth:

09631/88414