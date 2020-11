Center for Disease Control

Die Lage sei ernst, das Infektionsgeschehen weiter dynamisch. Das hat Staatskanzleichef Herrmann heute nach einer Kabinettssitzung zur Corona-Situation in Bayern gesagt. Unterdessen steigen auch die regionalen Zahlen weiter an: Im Landkreis Tirschenreuth kommen heute 23 neue Infektionen dazu, im Landkreis Wunsiedel sieben und in Stadt und Landkreis Hof zehn.