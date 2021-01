Corona-Update: 20 neue Fälle und drei Tote im Hofer Land

Center for Disease Control

Auch am Wochenende steigen die Corona-Zahlen im Hofer Land wieder an. 20 weitere sind positiv auf das Virus getestet. Vier davon stehen in Bezug zu Einrichtungen, vier weitere sind Kontaktpersonen.

Außerdem sind drei weitere Menschen gestorben. Eine 93-jährige und eine 85-jährige Frau aus Hof sind MIT dem Virus gestorben und eine 85-jährige Frau aus dem Landkreis Hof ist AN dem Virus gestorben.

Es ergeben sich folgende 7-Tages-Inzidenzwerte (Berechnung laut RKI):

Landkreis Hof: 194,1

Stadt Hof: 233,5

Die 15-Kilometer-Regel gilt auch im Landkreis Hof weiter. Die können die Behörden erst dann aufheben, wenn der 7-Tage-Inzidentwert mindestens sieben Tage in Folge unter 200 liegt.