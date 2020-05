Corona: Update 20.05.2020

Das bayerische Kabinett hat gestern weitere Lockerungen in der Corona-Krise beschlossen. Demnach sollen ab Montag wieder mehr Kinder in die Kitas gehen. Außerdem hat das Kabinett den Grenzwert im Frühwarnsystem für Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gesenkt: auf 35. Die Corona-Zahlen in der Euroherz-Region bleiben unterdessen relativ stabil: Das Hofer Land meldet 538, der Landkreis Wunsiedel 647 bisher bestätigte Fälle. Im Vogtlandkreis sind es 425 und im Saale-Orla Kreis 143. Der in der Region am stärksten von der Pandemie betroffenen Landkreis Tirschenreuth steht bei 1.134 bestätigten Fällen und klärt gleichzeitig die Fußballverein darüber auf, wie sie sich beim Training verhalten sollen.