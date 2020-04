Corona-Update 20.04.2020

Nach dem Wochenende ist in der Region die Lage bezüglich des Corona-Virus nahezu unverändert.

Im besonders schwer betroffenen Landkreis Tirschenreuth ist bis Samstag eine weitere Person an der neuen Krankheit gestorben – damit sind es jetzt insgesamt 81 bei derzeit über 1.050 bestätigten Fällen.

In Stadt und Landkreis Hof sind bislang 18 Menschen gestorben, über das Wochenende sind keine Neuinfizierten dazugekommen. Aktuell sind es dort 419 bestätigte Fälle – 207 gelten auch bereits als gesund.

Eine minimale Steigerung der Infektionen meldet der Landkreis Wunsiedel – hier liegt man aktuell bei 586 bestätigten Fällen, 468 genesenen Menschen und weiterhin 30 Todesopfern. Der Vogtlandkreis meldet 279 Fälle und 4 Tote, der Saale-Orla Kreis 103 bestätigte Fälle.