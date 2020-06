Corona-Update 18.06.2020

Die Zahl der täglichen Neuinfektionen in Deutschland steigt. Binnen eines Tages meldet das Robert-Koch-Institut 580 bestätigte Coronavirus-Fälle, am Vortag waren es 345. In der Euroherz-Region sind die Zahlen dagegen stabil bis leicht sinkend. In Stadt und Landkreis Hof gibt es unverändert eine corona-positive Person, im Landkreis Wunsiedel sind es 7. Im Landkreis Tirschenreuth sind noch 12 Personen mit dem Virus infiziert. Überall in der Region liegt die 7-Tage-Inzidenz unter dem bayerischen Durchschnitt von 1.54. Das Hofer Land steht hier bei 0 – die Landkreise Wunsiedel und Tirschenreuth bei 1,37 bzw. 1,38. Der Vogtlandkreis meldet aktuell 61 erkrankte Personen und damit 26 weniger als am Vortag. Der Saale-Orla-Kreis bleibt weiter corona-frei.