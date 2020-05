Corona-Update 18.05.

Nach wochenlanger Corona-Pause dürfen Wirts- und Biergärten in Bayern ab heute wieder öffnen. Auch immer mehr Schüler kehren in die Klassenräume zurück. Unterdessen sinken die Corona-Zahlen in der Euroherz-Region weiter. Aktuell sind in Stadt und Landkreis Hof 52 Personen Corona-positiv – 2 weniger als am Samstag. Insgesamt liegt die Zahl der bisher festgestellten Corona-Fälle bei 536 Personen. Davon sind 450 wieder genesen – die Zahl der Todesfälle von Covid 19-Infizierten liegt weiterhin bei 34. Im Landkreis Wunsiedel sind aktuell 15 Personen erkrankt, 593 sind genesen, 39 Menschen sind gestorben. Der Vogtlandkreis meldet 178 aktuell erkrankte Menschen, 233 Genesene und 13 Tote. Der Landkreis Tirschenreuth gibt seine Zahlen des Wochenendes im Laufe des Tages bekannt.