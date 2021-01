Wer im Landkreis Hof wohnt, kann sich ab sofort wieder weiter als 15 Kilometer bewegen. Das schreibt das Hofer Landratsamt in einer aktuellen Mitteilung. Denn: Der 7-Tages-Inzidenzwert ist sieben Tage in Folge unter 200. Für die Stadt Hof gilt die 15-Kilometer Regel jedoch weiterhin. Unterdessen kommen für das Hofer Land 28 Neuinfektionen hinzu. Außerdem ist eine weitere Person in Zusammenhang mit dem Virus verstorben.