Corona Update: 144 Neue Fälle im Vogtlandkreis

Kontakte reduzieren – das ist der derzeitige Appell in der Coronakrise. Den Weg gehen auch Unternehmen und Behörden mit. Die Stadtwerke Hof etwa bitten ihre Kunden, nur in Ausnahmefällen persönlich vorbeizukommen und den Rest über das Telefon zu klären. Auch der Abfallzweckverband Stadt und Landkreis Hof bittet, nur für dringend notwendige Entsorgungen die Einrichtungen anzufahren. Prinzipiell haben aber die Problemabfallsammelstelle am Wertstoffhof Hof sowie das AbfallServiceZentrum Silberberg und die Wertstoffhöfe auch in Lockdown-Zeiten geöffnet. Unterdessen kommen im Hofer Land 42 neue Fälle hinzu. Außerdem sind vier weitere Personen in Zusammenhang mit dem Virus verstorben. Im Landkreis Tirschenreuth kommen drei weiter Todesfälle hinzu. Der Landkreis meldet 22 Neuinfektionen. Der Landkreis Wunsiedel verzeichnet 18 neue Fälle und einen weiteren Todesfall. Im Vogtlandkreis kommen erneut viele Neuinfektionen hinzu, nämlich 144.