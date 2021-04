Corona-Update: 142 neue Corona-Fälle im Hofer Land

A72/A93: Sperrung am Autobahndreieck Hochfranken

In Hof muss das normale Leben immer mehr weichen. Grund dafür ist die hohe Corona-Inzidenz von 563. Deshalb gilt in der Saalestadt die (…)

Sport verbindet – Gemeinsames Laufen oder Fahrradfahren macht einfach mehr Spaß. Im Moment dürfen sich aber nicht so viele (…)

Erdbeben in der Region: Schwarmbeben im Vogtland erreichen Stärke 3,2

Gerade in diesen Zeiten haben viele das Gefühl, dass die schlechte Stimmung in der Gesellschaft zunimmt. Die Nagelkreuzgemeinschaft (…)

Naaalicher Feuerhelden: Naila hat eigene Kinderfeuerwehr

In Münchberg gibt es die Feuerbären, in Marxgrün die Löschprofis und in Naila jetzt auch die Feuerhelden. Die Freiwillige Feuerwehr (…)