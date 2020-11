Corona Update: 124 Neuinfektionen im Vogtland

Nach dem ursprünglichen Plan würde der Teil-Lockdown in diesen Tagen zuende gehen. Weil sich aber immer noch tagtäglich viele Menschen mit Corona infizieren, hat ihn die Politik ja verlängert. Warum, das sieht man auch bei uns in der Region – vor allem im Vogtland und im Hofer Land.

92 Neuinfektionen – so viele haben Stadt und Landkreis Hof gestern verzeichnet. Die Stadt hat damit jetzt sogar die zweithöchste 7-Tage-Inzidenz in Bayern – nur Passau ist noch schwerer getroffen. Erneut sind auch zahlreiche öffentliche Einrichtungen im Hofer Land betroffen – welche, das lest ihr unten. Insgesamt mussten über 170 Menschen in Quarantäne. Der Kindergarten St. Josef in Münchberg muss ab Montag sogar geschlossen bleiben. Gestern war außerdem für das Vogtland der schwärzeste Tag der Woche – zumindest in Sachen Corona. 124 Neuinfektionen und 4 Todesfälle hat das Landratsamt gemeldet. In den Landkreisen Wunsiedel und Tirschenreuth hat es dagegen vergleichweise wenig neue Fälle gegeben – nämlich jeweils 13.

Fälle in Einrichtungen (Quelle: Landratsamt Hof)