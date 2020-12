Corona Update: 110 Neuinfektionen im Vogtlandkreis

110 Neuinfektionen – das ist schon eine Zahl. So viele Corona-Fälle verzeichnet heute der Vogtlandkreis. Im Hofer Land sind es 51 Neuinfektionen, der Landkreis Wunsiedel verzeichnet zehn weniger: 41. Im Landkreis Wunsiedel gelten seit Anfang der Woche die Hotspotregeln, weil der Inzidenzwert von 200 zwischenzeitlich überschritten wurde. Zudem muss eine weitere Kita in Selb ab Montag schließen. Da keine Besserung in Sicht ist, gilt an verschiedenen Orten Alkoholverbot. Wo genau, findet ihr hier. Im Landkreis Tirschenreuth kommen 21 neue Fälle dazu. Im Saale-Orla-Kreis ist der Inzidenzwert inzwischen auf über 300 gestiegen.

Fälle in Hofer Einrichtungen (Quelle: Landratsamt Hof):