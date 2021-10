Corona-Update: 100.000. Impfung im Landkreis Wunsiedel

Wenn wir die Corona-Lage deutschlandweit vergleichen, dann steht die Region ganz gut da. Der Landkreis Tirschenreuth hat mit einer Inzidenz von 20 aktuell die niedrigste in Bayern. Und auch in Sachsen ist die Inzidenz am niedrigsten in der Region. Im Vogtlandkreis liegt sie heute bei 50. Auch in allen anderen Gebieten liegen die Werte weiter im zweistelligen Bereich. Einziger Ausreißer ist der Saale-Orla-Kreis mit einer aktuellen Inzidenz von 178.

Ein Grund für die vergleichsweise wenigen Infektionen könnte die hohe Impfquote in der Region sein. Der Landkreis Wunsiedel hat jetzt die 100.000. Impfung durchgeführt. Sie hat Anastasia Stockmaier aus Wunsiedel erhalten und bekam zu diesem Anlass einen Erlebnistag im Fichtelgebirge. Das Impfteam bietet auch weiterhin Aktionen ohne Termin an. Bereits morgen kann sich jeder an der Volkshochschule in Selb von 10 bis 14 Uhr impfen lassen.