Corona-Update 05.06.2020

Eltern können sich freuen: wie Bundesfamilienministerin Giffey aktuell mitteilt, sollen Familien den geplanten Kinderbonus von 300 Euro pro Kind in Raten aufs Konto bekommen – und zwar in drei Raten zusammen mit dem Kindergeld. Unterdessen bleibt die Zahl der Corona-Infizierten in der Region stabil. Im Landkreis Wunsiedel sind seit Beginn der Pandemie 655 Fälle aufgetreten, im Hofer Land 568. Im Saale Orla Kreis bleibt die Zahl auch weiter stabil – bei 151. Auch der Landkreis Tirschenreuth vermeldet weiterhin 1137 Fälle seit Ausbruch des Virus. Nur im Vogtlandkreis gibt es einen leichten Anstieg: Hier liegt die Zahl aktuell bei 481.