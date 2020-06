Corona-Update 04.06.2020

Für die Menschen im sächsischen Teil der Euroherz-Region stehen ab Samstag weitere Lockerungen in der Corona-Krise an. Sie dürfen sich zum Beispiel wieder zu zehnt in der Öffentlichkeit treffen. Auch Pflegeheime dürfen dann wieder besucht werden – das hat das sächsische Kabinett gestern beschlossen. Alle Infos rund um die Lockerung findet ihr auf unserer Website. Auch die Zahl der bisher positiv getesteten Personen im Vogtlandkreis bleibt stabil – sie liegt weiterhin bei 477. Im Landkreis Wunsiedel liegt diese Zahl auch konstant weiter bei 655, im Hofer Land bei 568 und im Saale Orla Kreis bei 151. Im Landkreis Tirschenreuth haben sich seit Beginn der Pandemie 1137 Menschen infiziert.